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الأمير هاري وزوجته يختفيان من كل مواقع التواصل الاجتماعي

كان للأميرين 10 ملايين متابع بإنستعرام وحده

الأمير هاري وزوجته يختفيان من كل مواقع التواصل الاجتماعي

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لندن- العربية.نت

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تخلى الأمير البريطاني هاري وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل عن كل حسابات لهما في جميع مواقع التواصل، بحسب ما علمته "العربية.نت" من الوارد اليوم في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وبخبرها ذكرت أن الحسابات أصبحت مغلقة طوعا من الأميرين، وأهمها في "فيسبوك" ونظيره "تويتر" إضافة إلى Instagram البالغ من يتابعهما فيه أكثر من 10 ملايين.

نقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بمقرّب من الزوجين، عدم وجود مخطط لهما بعد الآن لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي لمؤسستهما الجديدة Archewell Foundation كما من "المستبعد جداً" العودة إلى تلك المنصات بصفة شخصية لأي منهما، خصوصا أنهما أصيبا بخيبة أمل بسبب ما واجهاه من "كراهية" على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنهما لم يشرحا سبب إغلاقهما للحسابات في رسالة نصية تم نشرها في حسابهما المشترك بإنستغرام، وصورتها أدناه.

رسالة شكر ووداع من الأميرين للمتابعين وغيرهم
رسالة شكر ووداع من الأميرين للمتابعين وغيرهم

ويشير قرار الزوجين اللذين أعلنا قبل عام عن تراجعهما عن واجباتهما الرسمية، إلى خروج آخر وملحوظ عن الحياة الملكية، حيث لا تستخدم الملكة إليزابيث الثانية، ولا ابنها ولي العهد الأمير تشارلز، أو ابنه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، إلا نادرا، ولشؤون خيرية في معظم الأحيان.

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