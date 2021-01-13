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شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!

Jacob Anthony Chansley, also known as Jake Angeli, of Arizona, poses with his face painted in the colors of the US flag. (Reuters)
صاحب القرنين من أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن - فرانس برس

شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!

صاحب القرنين مقتحم مبنى الكابيتول.. لا يأكل إلا هذا النوع من الطعام!

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دبي - العربية.نت

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بعدما اعتقلت الشرطة الأميركية، الجمعة الماضية، Jake Angeli المناصر لترمب، والذي ظهر بتسريحة غريبة وقرني حيوان البيسون (جاموس أميركي) حين شارك باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي في واشنطن، أعلن الشهير بـ"ذو القرنين" إضرابه عن الطعام، مطالبا بتوفير نظام غذائي عضوي، ليحصل على ما يتمناه بموافقة القاضية.

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وفي التفاصيل، اعتبرت القاضية ديبورا فاين إضراب جيك أنجيلي عن الطعام، "مقلقا للغاية"، وأمرت إدارة السجن بإيجاد طريقة لتلبية مطالبه في أول ظهور للمحكمة عبر رابط فيديو، أمس الاثنين.

نظام غذائي عضوي بحت

وحصل الرجل واسمه الحقيقي هو Jacob Anthony Chansley، وكان يرتدي قبعة من الفرو، وصبغ وجهه بألوان العلم الأميركي، أثناء اقتحامه مبنى الكونغرس، على تلبية رغبته في اتباع نظام غذائي عضوي بحت، بعد أن وافقت القاضية على ذلك.

ويعيش أنجيلي، البالغ من العمر 33، في مدينة فينيكس مع والدته مارثا (56 عاما) منذ يناير 2019.

صاحب القرنين من أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن - فرانس برس
صاحب القرنين من أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن - فرانس برس

جنح فيدرالية

ورغم حصوله على الطعام العضوي، فقد اتهمت المحكمة "ذو القرنين" بالدخول العمد والعنيف والبقاء في مبنى أو أرض محظورة دون سلطة قانونية، والسلوك غير المنضبط في الكابيتول، وهي تهم تعد "جنحا فيدرالية".

وكانت والدته، مارثا تشانسلي، قالت في وقت سابق لوسائل إعلام محلية إن ابنها لم يكن قادرا على هضم الطعام المعتاد، مشيرة إلى أنه يمرض بشدة إذا لم يأكل طعاما عضويا، وأضافت "حرفياً سوف يصاب بالمرض".

يذكر أن الآلاف من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسؤولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.

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