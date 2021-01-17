  • مباشر
اللغة

انتشال حوت ضخم نافق من ساحل الكويت.. وفيديو للعملية

الحوت النافق

انتشال حوت ضخم نافق من ساحل الكويت.. وفيديو للعملية

مقطع فيديو رصد لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت السلطات في الكويت من انتشال حوت نافق طوله 35 قدما تقريبا، وذلك بعد ورود بلاغ بوجوده في منطقة الحيشان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد.

غضب عراقي من تدخل إيراني.. سوشيال ميديا غضب عراقي من تدخل إيراني.. "إيوان كسرى" مربط الفرس!


وعمدت الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة والبلدية بالتعاون مع عمليات خفر السواحل الكويتية بعد انتشال الحيوان إلى سحبه ونقله بسيارة، حيث ستتولى البلدية التعامل مع جثته.

كما رصد مقطع فيديو لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل.

فرقة عمليات وغواصة

وقد تم جر الحوت النافق إلى ميناء الشويخ، حيث تم سحبه من مرسى "19 أ" بالاستعانة بفرقة عمليات وغواصين وتم ربطه ورفعه بالرافعات.

فيما يبلغ طول الحوت النافق نحو 35 قدما، ووزنه لا يقل عن 10 أطنان، وهو ما جعل عملية سحبه ورفعه ليست باليسيرة.

إلى ذلك، أرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا! 135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا!
شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن

الأكثر قراءة

ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه
اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة! اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة!
وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود
أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية
إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

قبل أن تذهب

إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة
إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة

اكتشف المزيد