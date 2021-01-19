مخللات وعصائد.. مطلب عمال محاصرين بمنجم صيني منذ 9 أيام

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، أن العمال المحاصرين لأكثر من أسبوع في منجم ذهب صيني طلبوا إلقاء مخللات وعصائد عليهم أثناء انتظارهم قوات الإنقاذ.

وقال موقع "صحيفة الشعب" اليومية على الإنترنت إن الطلب جاء بعد إسقاط خط هاتفي للعمال الـ11 داخل الغرفة رقم 6 بالمنجم.

وقال مسؤولون في مدينة يانتاي بإقليم شاندونغ شرق البلاد، إن ناجياً آخر من انفجار اللغم الذي حاصر العمال قبل أسبوع لا يزال موجودا داخل غرفة مجاورة بينما لا يزال مصير 10 آخرين مجهولاً.

من جهتها، ذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" إن اثنين من عمال المناجم يتعافيان من الإرهاق بسبب الحادثة بينما أصيب آخر بجروح في الانفجار الذي مزق المنجم يوم 10 يناير الماضي.

وأشار تشين في عمدة يانتاي في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء إلى أنه تم تسليم الأدوية والأغذية والسوائل مرتين للعمال، والتي تكفي ليومين في الأقل. وقال تشين: "تبدو حالتهم البدنية العامة جيدة للغاية".

يذكر أن العصيدة المطلوبة، والمعروفة أيضاً باسم "الدخن كونجي"، هي وجبة فطور مغذية شائعة في جميع أنحاء شمال شرق الصين. وغالباً ما تضاف إليها المخللات والفلفل الحار لإضافة المزيد من النكهة والفيتامينات.

وأظهر مقطع فيديو موجز نشرته حكومة المدينة صباح الثلاثاء رجال الإنقاذ وهم يقطعون أقفاصاً معدنية تستخدم لنقل عمال المناجم والخامات التي كانت تسد النفق عند مدخل المنجم.

وقام المئات من رجال الإنقاذ بحفر ستة أنفاق في محاولة للوصول إلى أقسام مختلفة من المنجم.

ومرر العمال ورقة إلى السطح يوم الاثنين يقولون فيها إنهم يعانون من أبخرة سامة وارتفاع منسوب المياه لكنهم طالبوا رجال الإنقاذ بعدم الاستسلام.