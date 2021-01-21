  • مباشر
اللغة

بسبب "فضيحة".. دار أزياء عالمية تنهي تعاونها مع ممثلة شهيرة

الممثلة الصينية الشهيرة شنغ شوانغ
الممثلة الصينية الشهيرة شنغ شوانغ

بسبب "فضيحة".. دار أزياء عالمية تنهي تعاونها مع ممثلة شهيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أنهت علامة "برادا" التجارية تعاونها مع الممثلة الصينية الشهيرة شنغ شوانغ بعدما كشفت الصحافة المحلية تخليها عن طفليها المولودين من أم بديلة إثر انفصالها عن شريكها.

وذكرت "برادا" أنها "أوقفت كل علاقات التعاون" مع الممثلة التي ظهرت في حملة إعلانية للماركة العالمية لمناسبة رأس السنة القمرية، من دون توضيح السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.

دار أزياء برادا
دار أزياء برادا

انفصال.. وخيانة

كما تواجه شنغ شوانغ المعروفة بأدوارها في المسلسلات التاريخية، انتقادات كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت وسائل إعلام صينية أنها هجرت شريكها في الولايات المتحدة مع طفليهما المولودين من أم بديلة.

وقد انفصل الزوجان قبل ولادة الطفلين بسبب خيانة شانغ هنغ شريك الممثلة.

هذا وتمنع الصين عمليات تأجير الأرحام منذ 2001، غير أن أزواجا صينيين ميسورين يدفعون أحيانا مبالغ كبيرة لنساء في الخارج ليحملن بأبنائهن.

الممثلة الصينية الشهيرة شنغ شوانغ
الممثلة الصينية الشهيرة شنغ شوانغ

ثغرة قانونية

واعتبر الحزب الشيوعي الحاكم الأربعاء أن الممثلة "ليست بريئة البتة"، متهما إياها باستغلال ثغرة قانونية لتغطية تكاليف عملية حمل لفائدة الغير في الخارج.

في المقابل، أكدت شنغ الثلاثاء الماضي، أن هذا الموضوع "خاص وحزين جدا".

وكان شريكها السابق شانغ أكد الاثنين عبر شبكة "ويبو" الاجتماعية أنه بقي لأكثر من سنة في الولايات المتحدة "للاهتمام بالروحين البريئتين الصغيرتين".

وأثارت القضية فضيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اتهم بعض المستخدمين الممثلة بأنها "امرأة سيئة" فيما حمل آخرون على شريكها السابق محمّلين إياه مسؤولية تدمير العلاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي
العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات! العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات!

الأكثر قراءة

بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض
زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
شاهد شاهد "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا
كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟ كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟
تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟

قبل أن تذهب

تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل
تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل

اكتشف المزيد