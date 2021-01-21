رونالدو ينتزع بثانيتين لقباً تاريخياً احتكره لاعب آخر طوال 65 سنة

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي Juventus الإيطالي بكرة القدم، من انتزاع لقب ظل حكرا حتى الآن على تشيكي ولد في 1913 بفيينا وتوفي في 2011 بعمر 88 سنة في براغ عاصمة جمهورية التشيك، هو Josef Bican الحامل لقب "أفضل هداف" بتاريخ كرة القدم على الإطلاق، لأن سجلات "الساحرة المستديرة" خلت دائما من أحد سجل أكثر من 759 هدفا في مباريات رسمية سواه، إلى أن فعلها رونالدو مساء أمس الأربعاء.

كانت المباراة بين "يوفنتوس" وخصمه Napoli على الكأس السوبر الإيطالية، وجرت على ملعب "مابي" المعتمد من قبل ساسوولو في مدينة Reggio Emilia بالشمال الإيطالي، وتابعتها "العربية.نت" في بث مباشر، حيث فاز يوفنتوس بهدف يتيم لقاء لا شيء لخصمه، سجله رونالدو بلمح البصر، وفقا لما يظهر بالفيديو المعروض أدناه، فإضافة إلى رصيده البالغ 759 هدفا، وبالمجموع الذي أصبح 760 هدفا، تخطى بيكان وانتزع منه لقبا قد يحتكره لسنوات، كما احتكره اللاعب التشيكي منذ 1955 وطوال 65 عاما من القرن العشرين.





بيكان الذي احترف الكرة بعمر 18 تقريبا، لعب في 1931 مع فريق Wien Rapid النمساوي، ومن بعده في 5 نواد أخرى، آخرها في 1955 مع فريق Dynamo Praha الذي تغير اسمه في 1965 إلى Slavia Praha المستمر للآن، وطوال 24 سنة "أدمن" على تسجيل الأهداف إلى أن تقاعد في 1955 ولم يعد أحد يذكره إلا واللقب معه، حتى انتزعه رونالدو المولود قبل 35 عاما في جزيرة "ماديرا" البرتغالية.

هدف مميز في 1040 مباراة

الهدف الذي استغرق من رونالدو ثانيتين فقط، هو واحد من 1040 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 658 بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني وحاليا "يوفنتوس" الإيطالي، إضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال، على حد ما طالعت "العربية.نت" في موقع صحيفة Marca الرياضية الإسبانية، لذلك أصبحت الحال التاريخية للعشرة الكبار، وبينهم بيليه الشهير، بحسب ما يتضح من الجدول المعروض أدناه.





نجد في الجدول أن الفرق كبير بين عدد الأهداف التي سجلها رونالدو والتي سجلها ميسي، ما يعني أن النجم البرتغالي، المعروف أيضا برمز Cr7 المشير إلى رقم قميصه وأول حرفين من اسمه، سيظل محتفظا باللقب لعدد كبير من السنوات، إلى أن يحطم رقمه القياسي نجم كروي لا ندري في أي زمن سيظهر.