أولمبياد طوكيو في مهب رياح الفيروس.. فهل تلغيه اليابان؟

توصلت الحكومة اليابانية بشكل خاص إلى أنه يجب إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا، وفق ما نقلت صحيفة التايمز عن مصدر في التحالف الحاكم.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستركز على الفوز بتنظيم الأولمبياد في الموعد التالي المتاح في 2032.

يشار إلى أن اليابان لم تتأثر بالجائحة مثل الاقتصادات الكبيرة الأخرى، لكن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالعدوى أدت إلى غلق الحدود أمام غير المقيمين من الأجانب وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن كبرى أخرى.

كما أظهرت استطلاعات رأي مؤخراً أن نحو 80% من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل بسبب مخاوف من زيادة عدد الرياضيين وتفشي الفيروس.

حفظ ماء الوجه

وعلى خلفية ذلك، قالت التايمز إن الحكومة اليابانية تسعى لحفظ ماء وجهها من خلال الإعلان عن إلغاء الأولمبياد الذي سيترك الباب مفتوحاً أمام استضافة طوكيو لها في وقت لاحق.

إلى ذلك نقلت التايمز عن المصدر: "لا أحد يريد أن يكون أول من يعلن الأمر لكن الرأي الغالب هو صعوبة تنظيم البطولة. شخصياً لا أعتقد أنه يمكن إقامتها".

كما لم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من منظمي البطولة.

"سيعيد الأمل والشجاعة"

في المقابل سبق أن تعهد المنظمون والحكومة اليابانية بإنهاء الاستعدادات لاستضافة البطولة التي تنطلق في 23 يوليو.

وقال يوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء اليابان، الأسبوع الحالي، إن تنظيم البطولة "سيعيد الأمل والشجاعة للعالم".

من جهته، أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، التزامه بإقامة الأولمبياد في العام الحالي في مقابلة مع وكالة كيودو للأنباء الخميس.

إلى ذلك أبلغ باخ وكالة كيودو: "في الوقت الحالي لا يوجد لدينا أي أسباب للتفكير في عدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو بالملعب الأولمبي في طوكيو".