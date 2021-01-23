عارضة الأزياء جيجي حديد أطلقت اسماً غريباً على طفلتها

كشفت عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد، عن الاسم الذي أطلقته على طفلتها التي ولدت في 20 سبتمبر الماضي، وهو Khai الذي يبدو أنها استمدته من اسم جدتها خيرية، أم والدها رجل الأعمال الفلسطيني الأصل محمد حديد، المقيم أيضاً بالولايات المتحدة. كما أن اسم شقيقتها الصغرى هو Isabella Khair Hadid المعروفة كعارضة أزياء باسم بيلا حديد.

وكانت جيجي، البالغة 25 سنة، قامت قبل يومين بتعديل النبذة الشخصية عنها في Instagram البالغ عدد متابعيها فيه أكثر من 63 مليوناً، وأضافت إليها كلمتي "والدة خاي" ومن التعديل الذي علمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام بريطانية زارت مواقعها، اتضح الاسم الذي اختارته لابنتها من شريكها المغني البريطاني Zayn Malik وهو باكستاني الأصل، ولد في إنجلترا قبل 28 سنة.

كما نشرت عارضة الأزياء في "إنستغرام" أيضاً، صورة لها بالأبيض والأسود وهي تقوم بتقبيل خد ابنتها، من دون أن تظهر ملامحها، وكتبت إلى جانبها: "ابنتي، عمرها 4 أشهر، أفضل طفلة على الإطلاق." أما شريكها زين مالك، والد الطفلة، فسبق أن نشر صورة ليدها وهو ممسك بإصبعها، وكتب إلى جانبها: "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة (..) ما أشعر به من حب لهذه الإنسانة الصغيرة يتجاوز قدرتي على الاستيعاب" فيما كتبت "أم خاي" حين عادت بديسمبر الماضي إلى مهنتها كعارضة أزياء: "أعود للعمل الآن، لكن الأمومة وظيفة لا مثيل لها" وفق تعبيرها.