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هولندا تعتقل زعيم عصابة مخدرات آسيوية كبيرة

الشرطة الهولندية
عناصر من الشرطة الهولندية

هولندا تعتقل زعيم عصابة مخدرات آسيوية كبيرة

العصابة تهيمن على تجارة المخدرات في آسيا والمحيط الهادي والتي يبلغ حجمها 70 مليار دولار سنويا.

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أمستردام - رويترز 

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أعلنت الشرطة الهولندية، السبت، أنها ألقت القبض على رجل يُعتقد أنه زعيم عصابة مخدرات آسيوية كبيرة، ويعد من بين أكثر الهاربين المطلوبين على مستوى العالم، ويشبهه البعض برجل العصابات المكسيكي المعروف خواكين "إل تشابو" جوزمان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الهولندية، توماس ألينغ، إن تسي تشي لوب، الكندي المولود في الصين، اعتُقل، يوم الجمعة، بناء على طلب من الشرطة الأسترالية التي قادت تحقيقا خلص إلى أن عصابته تهيمن على تجارة المخدرات في آسيا والمحيط الهادي والتي يبلغ حجمها 70 مليار دولار سنويا.

وأضاف ألينغ أن من المتوقع تسليم تسي بعد مثوله أمام قاض، وأن الشرطة الهولندية اعتقلته دون مشكلات في مطار سخيبول بأمستردام.

وتابع: "كان اسمه بالفعل مدرجا على قائمة أكثر المطلوبين وألقي القبض عليه بناء على معلومات وصلتنا".

وظل تسي (57 عاما)، وهو مدان سابق كان يعيش في تورونتو بكندا، يتنقل بين مكاو وهونغ كونغ وتايوان في السنوات الأخيرة، وفقا لما ذكره ضباط مكافحة المخدرات في هذه المناطق ووثائق اطلعت عليها رويترز.

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وأظهرت الوثائق أن العصابة "ضالعة مباشرة أو لها صلة بما لا يقل عن 13" من قضايا تهريب المخدرات منذ يناير 2015.

وكان جيريمي دوجلاس، ممثل منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد صرح لرويترز عام 2019 بأن "تسي تشي لوب على شاكلة إل تشابو أو ربما بابلو إسكوبار"، في إشارة إلى رجل عصابات المخدرات الأخطر في أمريكا اللاتينية.

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