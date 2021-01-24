بعد 14 يوماً.. انتشال عامل من منجم صيني وانقطاع الاتصال بـ11

بعد أن ظل محاصرا تحت الأرض 14 يوما في أعقاب انفجار، تم صباح اليوم الأحد إنقاذ عامل من منجم ذهب في شمال الصين ونقل للمستشفى للعلاج، بحسب ما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي.سي.تي.في).

وكان 22 عاملا قد حوصروا تحت الأرض في منجم هوشان بعد وقوع انفجار في العاشر من يناير كانون الثاني في تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الذهب بإقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.

وذكر تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي، أن عاملا لقي حتفه وانقطع اتصال فرق الإنقاذ بأحد عشر عاملا .

وتم العثور على العامل الذي تم إنقاذه في جزء من المنجم مختلف عن الجزء الذي كان به مجموعة من عشرة رجال كانوا يتلقون إمدادات غذائية.

وقال مسؤولون يوم الخميس، إن الأمر قد يستغرق أسبوعين آخرين لإزالة "العوائق الكبيرة" قبل أن يتمكنوا من حفر ممرات للوصول إلى الرجال العشرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن العمال المحاصرين طلبوا إلقاء مخللات وعصائد عليهم أثناء انتظارهم قوات الإنقاذ.

وقال موقع "صحيفة الشعب" اليومية على الإنترنت، إن الطلب جاء بعد إسقاط خط هاتفي للعمال الـ11 داخل الغرفة رقم 6 بالمنجم.

من جهتها، ذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" أن اثنين من عمال المناجم يتعافيان من الإرهاق بسبب الحادثة بينما أصيب آخر بجروح في الانفجار الذي مزق المنجم يوم 10 يناير الماضي.

وأشار تشين في عمدة يانتاي في مؤتمر صحافي إلى أنه تم تسليم الأدوية والأغذية والسوائل مرتين للعمال، والتي تكفي ليومين في الأقل. وقال تشين: "تبدو حالتهم البدنية العامة جيدة للغاية".