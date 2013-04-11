حماس تعلن انتهاء "مهلة التوبة" عن التخابر مع إسرائيل

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حركة حماس في قطاع غزة الخميس انتهاء مهلة الشهر، التي قامت بمنحها للمتخابرين مع إسرائيل لتسليم أنفسهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان لوكالة فرانس برس مساء اليوم (الخميس) "تنتهي المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمتعاونين والمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي".



وأوضح شهوان أن هناك إنجازات تحققت في الحملة، مؤكدا أنها "كانت موجهة نحو تحصين المجتمع الفلسطيني ونشر الثقافة والوعي الأمني".

وبحسب شهوان فقد "قام عدد من العملاء بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية"، رافضا إعطاء عدد محدد، ولكنه أكد أن "ظاهرة التخابر في قطاع غزة محدودة وفي طريقها إلى التلاشي".



وتابع "تم اعتقال عدد آخر من العملاء في سياق المعالجات الأمنية بالتوازي مع الحملة، حيث اتضح لنا أن هناك بعض الأشخاص الذين ما زالوا يمارسون بعض الأعمال التي قد تضر بالمصلحة الوطنية العليا".



وأكد شهوان أن "باب التوبة سيبقى مفتوحا" حتى بعد نهاية الحملة، أما إبراهيم صلاح، مدير عام العلاقات العامة في الوزارة فقال في بيان إن "عدد العملاء لن يعلن عنه لأن الاحتلال ينتظر بشغف أعداد العملاء"، مؤكداً أن عدد "الذين تابوا في هذه الحملة أكثر من الحملة الماضية في عام 2010 والتي استمرت ثلاثة شهور".



وأطلقت حكومة حماس في قطاع غزة حملتها في 12 مارس/آذار الماضي، معلنة "فتح باب التوبة" أمام المتخابرين مع إسرائيل.