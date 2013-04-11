مفاوض إيراني سابق يترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن المحافظ المعتدل حسن روحاني، المفاوض الإيراني الرئيسي السابق في الملف النووي، الخميس، ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو/حزيران سعياً الى إعادة إرساء "علاقات بناءة مع العالم".

وروحاني، البالغ 64 عاماً، كان أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي بين 1989 و2005 إبان ولايتي الرئيس المحافظ المعتدل الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)، والرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي (1997-2005).

ولا تزال طهران متهمة بالسعي إلى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، وقد فرضت عليها الأمم المتحدة رزمة عقوبات تم تشديدها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر حظر مصرفي ونفطي أغرق البلاد في أزمة اقتصادية.

ووجه روحاني انتقاداً شديداً إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ولايتين متتاليتين.

وقال في لقاء عام: "هذه الحكومة هزئت بالعقوبات في حين كانت تستطيع تجنبها أو تخفيف آثارها"، واعداً في حال انتخابه بـ"إرساء علاقات بناءة مع العالم".

ورداً على سؤال عن احتمال حصوله على دعم من الرئيسين الإيرانيين السابقين اللذين تقول أوساطهما إنهما لن يترشحا مجدداً، قال روحاني: "اذهبوا واسألوهما".

وأعلنت 20 شخصية إيرانية ترشحها للانتخابات، بينها الإصلاحي محمد رضا عارف، نائب الرئيس السابق إبان حكم خاتمي، والمحافظان المعتدلان محمد باقر قليباف رئيس بلدية طهران، وعلي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق بين 1981 و1997، والمستشار الحالي للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وينبغي تقديم الترشيحات بين السابع والحادي عشر من مايو/أيار. وعلى مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون والمكلف الإشراف على الانتخابات أن يوافق على هذه الترشيحات في مهلة أقصاها 22 مايو.