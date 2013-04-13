إيطاليا تعلن الإفراج عن صحافييها الأربعة المختطفين في سوريا

أفاد بيان لوزير الخارجية الإيطالي المؤقت، ماريو مونتي، السبت، بإطلاق سراح 4 صحافيين إيطاليين خطفوا في سوريا في 4 إبريل الجاري.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن محتجزي الصحافيين أو مكان الإفراج عنهم، ولكن وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ذكرت أنهم موجودون حالياً في تركيا وسيعودون لإيطاليا مساء السبت.

وأضاف البيان أن مونتي شكر كل من شارك في تأمين إطلاق سراح الصحافيين، الذي وصفه بأمر "معقد للغاية بسبب الوضع الخطير". وقتل نحو 70 ألفاً في الصراع الدائر في سوريا منذ عامين.

وتابع مونتي أنه تابع الوضع شخصياً منذ اختطاف الصحافيين في شمال سوريا، وشكر وسائل الإعلام لاحترامها طلب التلفزيون الإيطالي الذي يعمل به أحد الصحافيين المخطوفين بعدم نشر النبأ.

وقالت وسائل الإعلام إن الأربعة توجهوا لسوريا لتصوير فيلم وثائقي عن فصيل من المعارضة وثيق الصلة بتنظيم القاعدة.

وأكد أحد الصحافيين المفرج عنهم في اتصال هاتفي مع وكالة "أنسا" أنه وزملاءه كانوا محتجزين لدى مجموعة إسلامية مسلحة، وأكد أن أياً منهم لم يصب، وأنهم جميعاً في صحة جيدة.