مغني "غانغام ستايل" يطلق أغنيته الجديدة "جنتلمان"

قدم المغني الكوري الجنوبي ساي حفلاً ضخماً، السبت، في سيول تم نقله مباشرة عبر موقع "يوتيوب" لإطلاق أغنيته الجديدة "جنتلمان"، التي تباينت الآراء الأولية حولها، ولتقديم الشريط المصور الخاص بالأغنية بعد أشهر على إطلاق المغني أغنية "غانغام ستايل".

وفي ظل أجواء التوتر التي تسود شبه الجزيرة الكورية بسبب تهديدات كوريا الشمالية بقصف جارتها الجنوبية، شارك حوالي 50 ألف شخص في الحفل الذي انطلق على مدرج سيول الذي تم تصميمه لاستضافة مباريات كأس العالم في كرة القدم 2002.

وبعد إبدائه أسفه إزاء "المأساة" التي تمزق الكوريتين، تعهد ساي بإسماع صوته إلى ما وراء الحدود كي يشاركه الكوريون الشماليون "الفرح" الذي تمنحه أغنياته.

وقال ساي خلال مؤتمر سبق الحفل: "هذا المساء، 50 ألف كوري وأنا سنغني بصوت عالٍ كي يسمعونا".

وطرح ساي أغنيته الجديدة "جنتلمان" رسمياً منتصف ليل الجمعة في 119 بلداً، لتحتل بسرعة المرتبة الأولى في المبيعات على عدد كبير من مواقع تحميل الموسيقى في كوريا الجنوبية.

وأبدى معجبون بالمغني الكوري الجنوبي أسفهم لتأخير طرح الشريط المصور للأغنية، والذي تم تنزيله على موقع "يوتيوب" في وقت لاحق السبت.

وتتحدث الأغنية عن "جنتلمان" (رجل دمث الخلق) يحاول إغواء النساء خلال سهرة. وتتميز هذه الأغنية بإيقاعها السريع ونصها الذي يتضمن كلمات بالإنجليزية أكثر مما تضمنه نص أغنية "غانغام ستايل" التي كانت معظم كلماتها باللغة الكورية، في إشارة إلى تطلع ساي إلى جمهور عالمي.

ويقول ساي في الأغنية بالكورية: "دعوني أعرفكم عني. إنني شخص فتان أتمتع بالجرأة والإصرار والفكاهة".

وأظهر استطلاع للرأي أجري الجمعة على 2000 شخص على موقع "دوم.نت"، أحد أبرز مواقع المعلومات في كوريا الجنوبية، أن 38.9% من المستطلعين وصفوا الأغنية بأنها "جيدة أو جيدة جداً"، و48.3% اعتبروا أنها"عادية أو مملة".

وسبق أن وعد ساي بإرفاق أغنيته الجديدة بـ"رقصة بأسلوب ساي" مستوحاة من الرقصات التقليدية الكورية، بعد النجاح العالمي الكبير لأغنيته "غانغام ستايل" ورقصة الحصان التي رافقتها العام 2012.

واحتلت الأغنية المراتب الأولى على قائمة مبيعات خدمة "اي تيونز" في دول آسيوية عدة، خصوصاً في سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا، إلا أنها لم تحقق سوى المرتبة التسعين في سباق الأغنيات الأميركي.

وفي بريطانيا، احتلت "جنتلمان" المرتبة الـ25، إلا أنها واجهت انتقادات لاذعة. ووصفت صحيفة "التايمز" الأغنية بأنها "أشبه بمعزوفة لولد في السابعة من العمر على الأورغن".

ولا شك في أن تكرار نجاح أغنية "غانغام ستايل" التي حققت أكثر من مليار ونصف مليار مشاهدة سيكون صعباً، إلا أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تشدد على أن ساي ليس فناناً مبتدئاً، إذ إن في رصيده ستة ألبومات على مدى أكثر من عشر سنوات على الساحة الغنائية الكورية الجنوبية.