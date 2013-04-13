موسكو تحظر 18 مسؤولاً أميركياً من دخول أراضيها

منعت روسيا، السبت، 18 مسؤولاً أميركياً من دخول أراضيها رداً على نشر لائحة في الولايات المتحدة أمس بأسماء 18 شخصا فرضت عليهم عقوبات اقتصادية أميركية للاشتباه بضلوعهم في وفاة القاضي سيرغي مانييتسكي في السجن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يتضمن أسماء 18 مسؤولا اميركيا "متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان"، ان "حرب اللوائح ليست من خياراتنا، لكننا لا نستطيع تجاهل وجود ابتزاز حقيقي".

وأضافت "خلافا للائحة الأميركية التي تعتبر عشوائية، لائحتنا تشمل هؤلاء الضالعين في تشريع التعذيب والاعتقالات مدى الحياة في سجن غوانتانامو، وصولا إلى اعتقال وخطف مواطنين روس".

وتوفي المحامي المعروف في نضاله ضد الفساد في روسيا، مانييتسكي، في سجن في موسكو في 2009 بعد تعرضه للتعذيب.

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أنها فرضت عقوبات اقتصادية على 16 روسيا للاشتباه في ضلوعهم في وفاة مانييتسكي، واثنين من الشيشان، على خلفية انتهاكات أخرى لحقوق الانسان.