نتنياهو يشارك في برنامج يسخر من إنفاقه على المثلجات

قدم برنامج إسرائيلي ساخر المثلجات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى تقارير تحدثت مؤخرا عن إنفاق أسرته آلاف الدولارات على المثلجات العام الماضي.

وبدا نتنياهو متماشيا مع البرنامج، الثلاثاء، في أول ظهور له على الإطلاق في برنامج ساخر يحظى بشعبية بين المشاهدين الشبان.

وقدم البرنامج لنتنياهو نكهته المفضلة في المثلجات وهي الفستق، بعد أن هنأه مذيع برنامج "اريتز نيهيدريت"، الذي تبثه القناة الثانية، على فوزه بفترة ثالثة في منصب رئيس الوزراء.

وقال نتنياهو، متندرا على تقارير عن عقد تموله الدولة قيمته 10 آلاف شيقل لشراء المثلجات سنويا لمقر إقامته الرسمي: "شكرا.. أنا فخور جدا بأن أكون رئيسا للوزراء في إسرائيل للمرة الثالثة وكما تعلمون، يقولون هنا المرة الثالثة تعني مثلجات".

ونشرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية اليومية تقريرا خلص الى أن مكتب نتنياهو حصل على إذن بتكليف متجر للمثلجات في القدس بتزويد مقره الرسمي بالمثلجات مما أثار انتقادات الساسة.

وألغى مكتب رئيس الوزراء الأموال المخصصة للمثلجات، في الوقت الذي سعى فيه نتنياهو إلى إجبار أعضاء الكنيست على الموافقة على ميزانية يغلب عليها التقشف.

وبعد ذلك، تطرق نتنياهو إلى قضايا أكثر جدية خلال حلقة البرنامج. وسخر المذيع ايال كيتسيس من نتنياهو لعدم إحرازه تقدما في المسار الإسرائيلي الفلسطيني، وسأله ما إذا كان سيصبح مستعدا للتوقيع على اتفاق إذا وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على كل القضايا بلا شرط.

ورد نتنياهو قائلا عن إمكانية الاتفاق "سوف نتحدث" مما جعل الجمهور في البرنامج يضحك.

وكان ايلي ماريانو، شبيه نتنياهو، يجلس إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال ضاحكا: "باختصار سنجرجرهم (السلطة الفلسطينية) أربع سنوات أخرى لا تقلق."

ووعد نتنياهو المشاهدين بأنه سيواصل العمل لضمان الأمن. ومضى يقول "أريد لبلدي الوحيد، الدولة اليهودية، أن يظل موجودا في أمن إلى الأبد. هذا ما يقلقني وهذا ما سأهتم به" مما جعل الحاضرين يصفقون له.