قائد الجيش الإيراني: نملك القدرة على تدمير إسرائيل

أكد القائد الأعلى للجيش الإيراني، الجنرال آية الله صالحي، الخميس، أن الجيش النظامي الإيراني "قادر بمفرده" على تدمير إسرائيل، وذلك رداً على تصريحات ضابط إسرائيلي بشأن قدرة الدولة العبرية على التحرك بمفردها ضد البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

ونقلت وكالة مهر عن الجنرال صالحي قوله، خلال الاستعراض السنوي للقوات المسلحة النظامية، إنه "لمواجهة ذلك النظام لسنا بحاجة إلى استعمال كل قدراتنا المسلحة، وجيش الجمهورية الإسلامية قادر على تدمير إسرائيل بمفرده".

وفضلاً عن الجيش النظامي (المقدر عديده بـ600 ألف رجل)، أسست إيران بعد الثورة الإسلامية في 1979 قوات نخبة أطلقت عليها اسم "حرس الثورة"، وهي وتشرف خصوصاً على البرنامج البالستي.

ويرى الخبراء أن هذه القوة، التي تضم 120 ألف رجل، أقوى وأفضل تجهيزاً من الجيش.

وأعلن قائد الأركان الإسرائيلي، الجنرال بني غانتز، الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي قادر "بمفرده على "مهاجمة إيران"، دون مساعدة أميركية.

غير أن غانتز ألمح في مقابلة أخرى إلى أن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران ليست وشيكة، مؤكداً أنه يعطي الأولوية لفرض عقوبات على طهران، التي يشتبه في أنها تخفي برنامجاً عسكرياً وراء برنامجها النووي المدني.

ومن جهة أخرى، كشف الجيش الإيراني، الثلاثاء الماضي، خلال استعراض نموذجين من ثلاثة نماذج لطائرات دون طيار قال إنهما جديدتان.

وأعلنت إيران في ديسمبر/كانون الأول 2011 ضبط طائرة مراقبة أميركية حديثة جداً من طراز "ار.كيو170 سوتينل" دون طيار، وعمدت إلى "تقليدها".