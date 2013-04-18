قوات خاصة تلاحق عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق

تُكثّف القوات العراقية الخاصة بحثها عن زعيم حزب البعث السابق عزة الدوري، أحد المقربين من دائرة الرئيس السابق صدام حسين، بحسب قناة "العربية"، الخميس.

وبحسب مصادر أمنية، فإن القوات تبحث عنه في منطقة الدور القريبة من بلدة تكريت، حيث تُرجح المعلومات وجوده هناك منذ الليلة الماضية. وقامت القوات بإغلاق المنطقة وتفتيشها، وإعلان حظر التجوال.

والدوري هاربٌ منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003، وبلدة تكريت هي مسقط رأس صدام وتبعد 150 كيلومتراً شمالي بغداد.

وظهر المسؤول العراقي السابق آخر مرة في تسجيل فيديو في يناير/كانون الثاني يحث فيه المحتجين السُّنة على مقاومة حكم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.

ويواجه رئيس الوزراء العراقي حركة احتجاج كبيرة من أشهر، تتركز في الأقاليم السُّنية مثل الأنبار، وتسعى إلى مواجهة ما تعتبره تهميشاً للأقلية السنية، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب على اعتبار أنه يستهدف السنة بشكل واضح.