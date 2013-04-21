طائرة أميركية من دون طيار تقتل عنصرين من القاعدة في اليمن

أكد مصدر أمني وشهود عيان أن طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية قصفت صباح الأحد منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب في وسط اليمن، وقتلت عنصرين مفترضين من تنظيم القاعدة.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من عناصر القاعدة قتلا صباح اليوم في غارة على منزل في منطقة وادي عبيدة". وبحسب المصدر، أسفرت الغارة أيضا عن "تفجير مخزن أسلحة" في المنزل.

وأفاد شهود عيان أن طائرة من دون طيار نفذت الغارة على المنزل، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في المكان. وقال أحد الشهود إن "عناصر من القاعدة كانوا يتجمعون في المنزل، ويُعتقد أنه مكان يستخدمونه لتصنيع المتفجرات".

وكان 5 مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة، وبينهم شخص يدعى حميد الردمي، وصفته السلطات بأنه "قيادي" في التنظيم، قتلوا مساء الأربعاء، في غارة يعتقد أن طائرة أميركية بدون طيار نفذتها في وسط غرب اليمن.

ونفذت الطائرات الأميركية بدون طيار عشرات الهجمات، التي استهدفت عناصر القاعدة في مناطق جنوب اليمن ووسطه خصوصا، وقتلت العشرات من مسلحي القاعدة بينهم عناصر قيادية.

وأفادت مجموعة الأبحاث، نيو أميركا فاونديشن، ومقرها في واشنطن، أن هجمات الطائرات بدون طيار ازدادت بثلاثة أضعاف بين 2011 و2012، وشنت تلك الطائرات 53 غارة مقابل 18 خلال 2011.

وأكد رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن، اللواء علي حسن الأحمدي، في 8 يناير/كانون الثاني، أن الهجمات، التي تشنها هذه الطائرات على أهداف للقاعدة في اليمن ستتواصل في إطار التعاون بين صنعاء وواشنطن للتصدي للإرهاب.