كيري: إيران خطر مشترك بين الولايات المتحدة وحلفائها

اعتبر جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، أن إيران تشكل خطراً مشتركاً بين الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك في مؤتمر صحافي أقامه كيري أثناء زيارته إلى تركيا.

وأكد كيري أهمية دور تركيا والتزامها بعملية السلام في الشرق الأوسط، مُعبراً عن أهمية تحرُّك الوضع في غزة باتجاه الأفضل، وضمان تحرك السلع وفتح المعابر.

وشدَّد وزير الخارجية الأميركي على أن عملية السلام لا تقف عند سلّام فياض أو غيره، وذلك في تعليق على استقالة رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية قبل أيام.

وفي الشأن السوري أكد كيري التزام بلاده برفع نسبة المساعدات للشعب السوري، كما تحدّث عن التزام تركيا بتأمين طرق لإيصال المساعدات للسوريين.

وحذَّر وزير الخارجي الأميركي من الدور الذي يلعبه متطرفون دخلوا إلى سوريا مستغلين الوضع المتأزّم فيها، واعتبرهم تهديداً لأمن إسرائيل - كحليف للولايات المتحدة - والمنطقة.



وكان كيري التقى خلال زيارته إلى تركيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبحث في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

يُذكر أن وزير الخارجية الأميركي يزور أنقرة حالياً لبحث شؤون المنطقة مع المسؤولين الأتراك، وتحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، ومسألة الصراع في سوريا، وذلك ضمن جولة خارجية تشمل ست دول في أوروبا وشرق آسيا.