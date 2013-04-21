مقتل عسكريَّيْن في تحطم مقاتلة إيرانية غرب البلاد

قُتل عسكريان إيرانيان اثنان، الأحد، إثر اصطدام مقاتلة إف-5 تابعة لسلاح الجو الايراني، بجبل في غرب البلاد.

وقال حاكم عبدان، مراد ناصري، إن المقاتلة تحطمت لأسباب مجهولة قرب مدينة عبدان في محافظة ايلام، مضيفاً أن تحقيقاً جارٍ لتحديد أسباب الحادث.

وتخضع إيران منذ الثورة الاسلامية في 1979 لعقوبات قاسية من قبل الدول الغربية، التي ترفض تسليمها قطع غيار لأسطولها الجوي العسكري والمدني أيضاً.

ويضم أسطول سلاح الجو الإيراني 300 مقاتلة، تشمل طائرات روسية وصينية وأميركية وفرنسية، فضلاً عن عدد من طائرات "صاعقة"، وهي النسخة الايرانية لطائرة اف-5 الأميركية. ويقول خبراء إن جزءاً من هذه المقاتلات يعمل في حالة جيدة.