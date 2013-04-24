كندا: متهم بتخطيط هجوم على قطار يرفض القانون الوضعي

أعلن أحد المتهمين المفترضين بالتخطيط لاعتداء على قطار في كندا، شهاب الصغير، الأربعاء، في تورونتو، أنه يرفض أن يُحاكم بموجب القانون الجنائي الذي يتناقض مع تعاليم القرآن.

وقال الصغير، لدى مثوله أمام القاضية سوزان هيلتون، إنه من الضروري ألا "تبني أحكامها" على القانون الجنائي، لأنه "ليس نصاً منزلاً وإنما وضعه بشر لا يتسمون بالكمال، لأن الكمال لله وحده"، على حد تعبيره.

واعتقلت الشرطة الصغير (30 عاماً)، وهو مهندس مولود في تونس، الاثنين، في مونتريال، فيما أوقفت شريكه المفترض رائد جاسر في تورونتو.

ومثَل جاسر، الثلاثاء، أمام المحكمة في تورونتو، ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى "منظمة إرهابية" و"التآمر لارتكاب جريمة بالاشتراك مع مجموعة إرهابية".

وذكرت الشرطة أن الرجلين كانا يتلقيان أوامرهما من عناصر القاعدة المقيمين في إيران، إلا أن طهران سارعت إلى نفي هذه التهمة.

وأفادت وسائل الإعلام الكندية أن الرجلين كانا يخضعان للمراقبة منذ أشهر، وأن الشرطة قررت الإسراع في اعتقالهما بعد اعتداء بوسطن الأسبوع الماضي.