الجيش الإسرائيلي يعلن نيته وقف استخدام قنابل الفوسفور

قرر الجيش الإسرائيلي الكف عن استخدام قنابل الفوسفور الأبيض التي سبق أن أثارت تنديداً دولياً خلال الهجوم على قطاع غزة بين نهاية 2008 وبداية 2009، وذلك وفق ما أورد بيان عسكري.

وقال الجيش في بيان تلقته "فرانس برس"، مساء الخميس، إن القذائف التي تحوي فوسفوراً يهدف إلى تشكيل سحب من الدخان في ساحة المعركة "سيتم التوقف عن استخدامها قريباً".

وأضاف البيان "خلال نحو عام، تكون المدفعية الإسرائيلية انتهت من تطوير ذخيرة جديدة هدفها تشكيل سحب من الدخان تعتمد فقط على الغاز. ستحل محل الذخائر الحالية التي تحتوي على كميات محدودة من الفوسفور".

والذخائر التي تحوي الفوسفور الأبيض الذي يشتعل مع احتكاكه بالأوكسيجين في الهواء ويحترق بدرجات حرارة بالغة الارتفاع، ليست محظورة في أي معاهدة دولية، لكن استخدامها منظم في البروتوكول الثالث من شرعة الأسلحة التقليدية للعام 1980 "حول حظر أو الحد من الأسلحة التي تسبب حرائق" والتي لم توقعها إسرائيل.

وبذلك، يحظر هذا النص استخدام الذخائر في المناطق المأهولة، حيث يمكن أن تحدث حرائق من الصعب إخمادها وجروحاً خطيرة لأن الفوسفور الأبيض يمكن أن يستمر مفعوله لأيام عدة.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية بسبب عدد المدنيين الذين قتلوا، واستخدام ذخائر فوسفورية خلال عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة العام 2008 والتي هدفت إلى محاولة وقف إطلاق الصواريخ من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.