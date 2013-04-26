نقل متهم بوسطن "جوهر تسارناييف" من المشفى إلى السجن

أعلنت السلطات القضائية الأميركية، الجمعة، عن نقل المتهم في اعتداء بوسطن، جوهر تسارناييف، من المستشفى إلى سجن مجهز طبياً على بعد 62 كلم من المدينة.

وأوضح جهاز مارشالز المكلف نقل المساجين أن "جوهر تسارناييف نقل من مركز بيث إيزرائيل ديكونيس الطبي ووضع في الحبس في مركز طبي فيدرالي في ديفينس".

ويستقبل هذا السجن الطبي الأشخاص المحتاجين لعلاج طبي خاص أو لمدة طويلة، أو الذين يعانون من مشاكل عقلية، كما أوضح المكتب الفيدرالي للسجون. ويقع هذا السجن على بعد 60 كلم غرب بوسطن.

وجوهر تسارناييف (19 سنة) متهم مع شقيقه الأكبر تيمورلنك (26 سنة) بتنفيذ اعتداء بوسطن الذي أوقع ثلاثة قتلى و246 جريحاً في 15 نيسان/إبريل الجاري. وقد ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي بعد إصابته بجروح خطيرة خلال اشتباك مع الشرطة قتل فيه شقيقه، وقبض عليه جريحاً فيما تقول السلطات اليوم إن حالته تتحسن تدريجياً.

والشاب الأميركي الشيشاني الأصل متهم باستخدام سلاح دمار شامل في اعتداء بوسطن، ويواجه عقوبة الموت، ومنذ اعتقاله في مركب بإحدى ضواحي بوسطن وهو يتعاون مع المحققين.

والخميس أكد رئيس بلدية نيويورك أن الشقيقين كانا يريدان التوجه بعد ذلك إلى نيويورك لتنفيذ اعتداء في ساحة تايمز سكوير، إلا أن خطتهما فشلت عندما جرت عملية مطاردة للسيارة التي كانا يستقلانها قتل خلالها تيمورلنك وألقي القبض على جوهر في اليوم التالي.

وقال مايكل بلومبرغ إن "نيويورك كانت هدفهم التالي"، مؤكداً أن الأخوين تسارناييف كانت لديهما القدرة على ارتكاب اعتداء آخر.