فائز بمليون دولار في اللوتو لم يتقدم لأخذه منذ عام

في خبر غريب من نوعه، أعلنت إدارة اللوتو في الولايات المتحدة أنها تبحث عن فائز بمليون دولار لم يتقدم لأخذ جائزته منذ عام. ووجهت إدارة اللوتو في الولايات المتحدة، نداء في محاولة للعثور عليه في أحد سحوباتها، وذلك قبل انقضاء المهلة للقيام بذلك.

وقال مسؤولو اللوتو في بيان "فتشوا في محافظكم، نظفوا خزاناتكم أفرغوا جيوب سراويلكم لأن هناك في "نيو جيرسي" لاعبا لبطاقة رابحة قيمتها مليون دولار في لعبة سوبربول تنتهي صلاحيتها في 16 مايو/أيار لم يظهر بعد".

وأورد البيان اسم المتجر الذي تم فيه شراء البطاقة في "ساوث برونشفيك"، فضلاً عن الأرقام الرابحة. وقد أجري السحب في 16 مايو/أيار 2012 وأمام الفائزين في الولايات المتحدة سنة للمطالبة بالمكافأة.

يذكر أنه سبق لإدارة اليانصيب، أن وجهت في مطلع الشهر الحالي، نداء أول في محاولة لتحديد الفائز أو الفائزة من دون أن تصل إلى نتيجة.