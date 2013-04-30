ابن تسع سنوات يقود فيراري ووالدته تصوّر "المغامرة"

وجّهت الشرطة في ولاية كيرالا الهندية الجنوبية لائحة اتهام بحق رجل لسماحه لولده البالغ من العمر تسع سنوات بقيادة سيارته الرياضية من نوع فيراري في الشارع العام. ووجهت الشرطة إلى الرجل، ويدعى محمد نيشام، تهمة تعريض حياة طفل للخطر والسماح لقاصر بقيادة سيارة.

أما الأكثر غرابة في الموضوع فهو أن والدة الطفل صوَّرته وهو يقود السيارة الفائقة السرعة وإلى جواره شقيقه البالغ من العمر 7 سنوات في يوم عيد ميلاده قبل أسبوعين. وقامت بنشر الشريط على موقع "يوتيوب"، فما كان إلا أن انتشر بشكل واسع ووصل إلى الشرطة التي قامت بمقاضاة الأب، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي المقابل، أعلن مفتش الشرطة أم في فيرغيز أن والد الطفل، الذي يعمل في مجالي التبغ والعقارات، يمتلك 18 سيارة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي. وأضاف أن "نيشام" طلب أن يكتفي بدفع كفالة، وأنه سيسلم نفسه لمركز شرطة قريب من منزله في ميناء كوشي قريباً. وختم المفتش قائلاً إن الشرطة قد تحجز على الفيراري بينما يتم النظر في الدعوى.

ليست المرة الأولى

لكن يبدو أن كل تلك الخطوات لم تكبح جماح الوالدة من المفاخرة بأن ابنها "يقود السيارة منذ كان في الخامسة"، مضيفة أنه سبق له أن قاد أيضاً سيارات أبيه الأخرى ومنها سيارة لامبورغيني وبنتلي.

وقالت الوالدة: "كان عيد ميلاده التاسع، وبما أنه كان يلحّ على والده منذ أشهر عدة أن يسمح له بقيادة الفيراري فقد نزلنا عند طلبه، هو سائق واثق من نفسه ويقود السيارة بكل عناية واهتمام". وختمت مشددة على أنه "ليس من اليسير على طفل أن يقوم بهذا العمل وهو في هذا العمر".