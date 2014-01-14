لأول مرة.. سلحفاة تسبق أرنباً في سباق تزلج بالصين

تفوّقت سلحفاة على أرنب في سباق تزلج للحيوانات الأليفة التي يرافقها أصحابها، أقيم في الصين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء.

وشارك في هذا السباق كلاب وقطط وطير بط أصفر وديك.

وبحسب قواعد هذا السباق المنظم في منحدر تكسوه الثلوج في مقاطعة هينان، يضع أصحاب الحيوانات حيواناتهم على المزالج ويرشدونها بواسطة مقود.

وقالت وكالة الصين الجديدة إن "الأرنب استعرض قدراته على القفز دون أن يتبع ارشادات صاحبه، ولذلك خسر السباق وتفوقت عليه السلحفاة".

وتنتشر رياضة التزلج بوتيرة عالية في صفوف الطبقة الوسطى في الصين، وقد أنشئت لهذه الغاية عدة محطات ومراكز لممارسة رياضات الشتاء.