مصمم الكلاشينكوف يعتذر للكنيسة عن "قتل بشر"

ذكرت صحيفة "أزفستيا" أن ميخائيل كلاشنيكوف مصمم بندقية "الـكلاشنيكوف"، بعث برسالة إلى الكنيسة الأرثوذكسية قبل وفاته يبدي فيها قلقه من عدد الناس الكبير الذي قُتل بهذا السلاح، وصرّح في رسالته للبطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية، بأن ألمه الروحي لا يحتمل.

وأردف قائلاً: "سؤال واحد يكرر نفسه باستمرار، أنه نظراً لأن بندقيتي الهجومية قتلت مثل هذا العدد الكبير من الناس هل يعني ذلك أنني كميخائيل كلاشنيكوف مسؤول عن موت هؤلاء الناس حتى وإن كانوا أعداء".

وأكد متحدث باسم الكنيسة للصحيفة أنها تلقت هذه الرسالة وكتبت قبل ستة أشهر من وفاة كلاشنيكوف في 23 ديسمبر، ولكن لم يتسن لها التأكد من صحتها بشكل مستقل.

وكان كلاشنيكوف الذي توفي عن 94 عاماً قد أكد عدة مرات أنه فخور باختراعه ولكنه نادم أيضاً على استخدام مجرمين واطفال لهذا السلاح.

وقال إن هذه البندقية التي صممها عام 1947 كانت تهدف أساساً للدفاع عن حدود بلاده.