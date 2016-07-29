بالفيديو.. سيدة تربي تمساحا في بيتها

يقال إن الألوان والأذواق لا تناقش، فلكل منا ذوقه الخاص، والأمر سيان طبعا في مسألة الحيوانات المفضلة التي نهوى تربيتها، لكن إذا كان الحيوان تمساحا فنترك لكم التعليق.

فقد نشرت امرأة أسترالية فيديو تظهر فيه وهي تطعم تمساحا يجوب أنحاء منزلها٬ وكأنه فرد من أفراد العائلة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ­في تقرير لها­ تفاصيل المرأة التي تُعرف بحبها للتماسيح والزواحف.

وتوضح لقطات الفيديو كيف تقوم السيدة فيكي لوينغ بإطعام التمساح وهي تقول له: "الجميع يعتقد أن هذا هو عشاؤك الأخير٬ ولكنك سوف تنال شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال دقيقة واحدة".