السودان.. 22 حزباً سياسياً تطالب بحكومة انتقالية

وقع 22 حزباً سودانياً غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، اليوم الثلاثاء، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

كما طالبت الأحزاب بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن حزب الإصلاح أعلن سحب جميع ممثليه من الحكومة.

وكان البشير أصدر في وقت سابق، الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد.

موضوع يهمك بعدما تظاهر طلاب جامعة آزاد في طهران لأيام، احتجاجاً على مقتل عدد من زملائهم، ذكرت حسابات ناشطين إيرانيين، الثلاثاء، أن... تظاهرات الطلاب تخيف أمن إيران.. انتشار مكثف بطهران إيران

وقُتل 19 شخصا على الأقل، وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز والوقود.

وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات تنتقد سياسة الحكومة في الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات.

يذكر أن السودان يواجه أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم، رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.