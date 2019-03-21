السودان يستدعي السفير المصري في الخرطوم

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، السفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية بدر الدين عبد الله للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالباً بعدم المضي "في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأكدت وزارة الخارجية أن "إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب. تحذر (الوزارة) الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة".

وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي "خطوات غير قانونية".

وجدد السودان، وفق الوكالة الرسمية، "الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".