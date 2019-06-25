الانتقالي السوداني: لا نمانع المناصفة بالمجلس السيادي

بدأ المبعوث الأميركي للسودان السفير دونالد بوث مشاورات مع قيادات قوى الحرية والتغيير ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، فيما أعرب عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ياسر العطا عن عدم ممانعة الانتقالي المناصفة بالمجلس السيادي.

وذكر بوث أن مشاوراته تهدف إلى دفع الطرفين إلى استئناف التفاوض المباشر.

وأكد المبعوث الأميركي خلال لقائه أعضاء المجلس العسكري الانتقالي أن سلامة أهل السودان فوق أي شيء، مشدداً على أهمية وضرورة التفاوض المباشر بين الطرفين.

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وطلب بوث من المجلس العسكري ألا تُجرى أي انتخابات خلال فترة عام، لضمان حدوث انتقال ديمقراطي في البلاد.

وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ياسر العطا للعربية، إنهم أبلغوا المبعوث برفضهم سيطرة قوى الحرية والتغيير على المجلس التشريعي ولا يمانعون بأي مناصفة في المجلس السيادي سواء كانت 5+ 5 أو 7 + 7، أو غيرها.

وأشار إلى أن صلاحيات المجلس التشريعي للحكومة التنفيذية لا يتعدى الفترة الانتقالية.

وتلقى المجلس العسكري الانتقالي بحسب العطا، أكثر من عشرين مبادرة من أساتذة الجامعات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والضباط المعاشيين لحل الأزمة في السودان، إلا أنهم يفضلون مبادرة توافق عليها قوى الحرية والتغيير.