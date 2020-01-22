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ناطق أمني: لا صحة للأنباء حول نقل عمر البشير للمستشفى

المصدر: دبي - العربية.نت
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ذكر ناطق أمني سوداني لـ"العربية" و"الحدث" أن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى المستشفى. وكانت أنباء وردت عن نقل البشير إلى مستشفى في أم درمان.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت قبل أيام عن مصادر مطلعة على أن نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تتجه لفتح تحقيق جديد مع البشير، في ملف ممتلكات وعقارات مسجلة باسمه، بحسب ما نقلت

وأدين البشير في 14 من ديسمبر الماضي، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بإيداعه دارا للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجودا في سجن كوبر.

وقال مصدر نيابي للصحيفة إن النيابة بصدد بدء التحقيق مع البشير من داخل سجن كوبر، في عقارات وممتلكات في أحياء راقية بالخرطوم، إبان توليه منصب رئيس البلاد.

وأضاف: "النيابة جمعت ملفا بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها والتقصي عن مصادر أمواله، وسيواجه قانون: من أين لك هذا".

وكانت نيابة الفساد أمرت مسجل عام الأراضي بمدها بالعقارات والأصول التي يملكها البشير وأسرته، والتحقيق في أرصدته في جميع البنوك بالبلاد.

كلمات دالّة

#السودان, #عمر البشير
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