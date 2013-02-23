دليل للأدباء في دول الخليج بنهاية عام 2013م

يستعد وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمشروع إصدار الطبعة الثانية من دليل الأدباء في دول المجلس بنهاية هذا العام 2013م.



وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان في تصريح صحافي، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت مؤسسة المفردات للنشر والتوزيع لتتولى مهمة إعداد مادة الدليل وطباعتها.



ودعا الدكتور الحجيلان الأدباء السعوديين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى التفاعل مع هذا المشروع لما له من قيمة توثيقية وتعريفية بالأدب السعودي وترسيخه في ذاكرة التاريخ الثقافي للمملكة خاصاً والخليج عامة.



وحث الحجيلان الأدباء السعوديين على التواصل مع مؤسسة المفردات للنشر وتزويدها ببياناتهم الشخصية لتضمينها للدليل في طبعته الجديدة وتعبئة استمارة جمع البيانات المخصصة لهذا الإصدار، كما يمكن الاستفسار عن أي معلومة بهذا الشأن وتعبئة الاستمارة من خلال موقع المؤسسة.