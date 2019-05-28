اجتماع تحضيري غدا للقمة الإسلامية.. وهذه أبرز الملفات

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، غداً الأربعاء إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل".

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيداً لعقد للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، الجمعة 31 مايو، حيث من المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.

وأضاف أن في مقدمة هذه الملفات القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والإسلاموفوبيا، فضلاً عن موضوعات التعاون الإسلامي المشترك، مؤكداً أنه من المقرر قيام وزراء الخارجية خلال الاجتماع باعتماد مشروع البيان الختامي الذي يتناول كافة القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية، تمهيداً لرفعه للقادة خلال مؤتمر القمة.

وأشار حافظ إلى أنه من المُنتظر أيضاً أن يجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع الوزاري، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.