إدانة المواقف الإيرانية بند ثابت ببيانات القمم الخليجية

تكاد تكون إدانة المواقف الإيرانية بنداً ثابتاً في بيانات القمم الخليجية، وخاصة في السنوات الأخيرة التي بلغت فيها هذه التدخلات حداً خطيراً.

فقمة الرياض 2018 دعت طهران للالتزام بمبادئ حسن الجوار، مطالبة إياها بوقف الإرهاب والتدخلات في الدول العربية تأييدا لاستراتيجية واشنطن تجاه طهران.

وفي قمة الكويت 2017 تمت إدانة تدخلات إيران في البحرين واليمن، وكذا إدانة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، بينما رفضت قمة المنامة 2016 تسييس إيران للحج للإساءة للسعودية، مطالبة إيران بالالتزام بضوابط الاتفاق النووي وبوقف إطلاق الصواريخ الباليستية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفاً أنها "تسعى لعقد صفقة معنا". وشدد الرئيس... ترمب: إيران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا أميركا

أما قمة الرياض 2015 فطالبت إيران بوقف دعم الإرهاب في الدول العربية، فيما أكدت قمة الدوحة 2014 على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار مشددة على الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

في المقابل رحبت قمة الكويت 2013 بتوجهات إيران الإيجابية تجاه دول الخليج، ودعت لتوثيق العلاقات مع طهران، بعدما أعربت قمة المنامة قبلها بسنة عن الأسف لعدم التوصل لنتائج من الحوار مع إيران ورفضت التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.