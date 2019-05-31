أبو الغيط: القمة العربية طالبت إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليم

أكد أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن أمن منطقة الخليج، جزء من الأمن القومي العربي، مشيراً إلى مطالبة القمة العربية إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليم مشددًا على أن هذه رسالة حازمة لعدم التدخل بأمن الخليج العربي.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف وأمين مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أنه تمّ التأكيد على تضامن الدول العربية مع دول الخليج مشيراً إلى أن المشاركة في القمة العربية كان عالي المستوى.

وقال أبو الغيط لقد طالب كثير من الرؤساء وضع استراتيجية واضحة للأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تُكرر أن قواتها لردع النظام الإيراني وليس للحرب.

وتابع أبو الغيط "وجّهنا رسالة حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة وهجمات الميليشيات التابعة لها".

وكان البيان الختامي الصادر عن القمة العربية قد أكد على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية مشدداً على تمسك الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية.

وندد البيان الختامي بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا مؤكداً على إدانة الدول العربية لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وتدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها كما أدانت الدول العربية إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية.

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وأجمع قادة الدول العربية في كلماتهم خلال القمة الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة، ليل الخميس، على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وطالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالقمة العربية المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياتهِ إزاءَ ما تُشَكلهُ الممارساتُ الإيرانية ورعايتها للأنشطةِ الإرهابيةِ في المنطقةِ والعالم، من تهديدٍ للأمنِ والسلمِ الدوليين، واستخدام كافةِ الوسائلِ لردعِ هذا النظامِ، والحدِ من نزعتهِ التوسعية.

من جانبه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي لمصر، مضيفاً أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي، وإن العرب كانوا وما زالوا دعاة سلام واستقرار. كما قال السيسي "اجتمعنا لنوجه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات".

كما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام القمة، على وقوف بلاده مع أشقائها العرب في الدفاع عن مصالحهم وأمنهم مشيرا إلى أن القمة العربية تنعقد في وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا.