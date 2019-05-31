الزياني: مجلس التعاون أكد تضامنه مع السعودية والإمارات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف بن راشد الزياني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كل من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في ختام القمتين الخليجية والعربية التي عقدتا في مكة المكرمة مساء الخميس "تضامن مجلس التعاون الخليجي مع السعودية والإمارات"، مشدداً على "قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه".

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وشدّد الزياني على إدانة الهجمات الحوثية على محطتي ضخ نفط في منطقة الرياض، كما أدان إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.

وأشار الزيانى، إلى أن البيان الصادر عن القمة أكد على ضرورة أن تقوم إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية.