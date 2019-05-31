العساف: على إيران الكف عن تمويل الإرهاب بالمنطقة

طالب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إيران بالكف عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن القلق من إيران لا يتوقف عند دعمها للإرهاب ولكن أيضا من تطويرها لقدراتها النووية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد القمة الخليجية والعربية، أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران.

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وقال إن نهج المملكة العربية السعودية واضح، ودعت مرارا وتكرارا لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية.

كما أكد العساف وجود تأييد كبير لموقف السعودية والإمارات بعد تعرض المملكة لهجوم إرهابي في محطتي ضخ نفط وتعرض سفن إماراتية لهجوم.

وأضاف أن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.

وعن رفض فلسطين لمؤتمر البحرين، والذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية ويعتبر الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية، قال الوزير السعودي إن "هذا يعود للإخوة في فلسطين".