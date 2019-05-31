الملك سلمان يستقبل القادة العرب في قصر الصفا بمكة

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليل الخميس، قادة الدول العربية في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مباشر من #العربية | بدء وصول القادة العرب إلى قصر الصفا بمكة لحضور القمة العربية #قمم_مكة https://t.co/cmXpFup8V9 — العربية (@AlArabiya) May 30, 2019

يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة العربية الطارئة، التي دعت لها المملكة العربية السعودية، وتستضيفها مكة المكرمة ليل الخميس.

يُذكر أن قضايا عدة مطروحة على طاولة القمة العربية، التي سبقتها قمة خليجية، في وقت سابق ليل الخميس، وتتبعها قمة إسلامية غداً الجمعة، تحت عنوان "قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل".

وتبحث القمة العربية التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج، بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية.

كما تركز القمة العربية الطارئة على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا والأزمات العربية الراهنة.