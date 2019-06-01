الملك سلمان يستقبل قادة الدول الإسلامية في مكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل" بمكة المكرمة.

يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الإسلامية، التي دعت لها المملكة العربية السعودية، وتستضيفها مكة المكرمة ليل الجمعة.

واستضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، الخميس، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وشهدت مكة، ليل الخميس، اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.

يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة يتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.