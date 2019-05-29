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أعلام الدول المشاركة في قمم مكة ترفرف بسماء المدينة المقدسة

أعلام الدول الإسلامية المشاركة في قمم مكة تزين شوارع المدينة المقدسة أعلام الدول الإسلامية المشاركة في قمم مكة تزين شوارع المدينة المقدسة الأربعاء 24 رمضان 1440 هـ - 29 مايو 2019
لافتة في أحد شوارع مكة المكرمة ترحب بالوفود المشاركة في القمة العربية لافتة في أحد شوارع مكة المكرمة ترحب بالوفود المشاركة في القمة العربية الأربعاء 24 رمضان 1440 هـ - 29 مايو 2019

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