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شاهد مكة من السماء بكاميرات الأمن السعودي

الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019

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