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الأمير خالد الفيصل مستقبلا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأمير خالد الفيصل مستقبلا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019

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