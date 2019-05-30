وصول زعماء الدول العربية والإسلامية لحضور قمم مكة

جانب من وصول الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

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جانب من استقبال الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية

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جانب من استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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جانب من استقبال رئيس جمهورية العراق برهم صالح في جدة

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جانب من وصول الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر

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جانب من استقبال الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي وصل إلى جدة لحضور قمم مكة

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جانب من استقبال رئيس جمهورية أفغانستان أشرف لدى وصوله إلى المملكة لحضور قمم مكة

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جانب من استقبال ئيس وزراء باكستان عمران خان

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جانب من استقبال الأمير رشيد شقيق الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية

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جانب من استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

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