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وصول زعماء الدول العربية والإسلامية لحضور قمم مكة

جانب من وصول الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جانب من وصول الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية جانب من استقبال الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جانب من استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال رئيس جمهورية العراق برهم صالح في جدة جانب من استقبال رئيس جمهورية العراق برهم صالح في جدة الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من وصول الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر جانب من وصول الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي وصل إلى جدة لحضور قمم مكة جانب من استقبال الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي وصل إلى جدة لحضور قمم مكة الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال رئيس جمهورية أفغانستان أشرف لدى وصوله إلى المملكة لحضور قمم مكة جانب من استقبال رئيس جمهورية أفغانستان أشرف لدى وصوله إلى المملكة لحضور قمم مكة الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال ئيس وزراء باكستان عمران خان جانب من استقبال ئيس وزراء باكستان عمران خان الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال الأمير رشيد شقيق الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية جانب من استقبال الأمير رشيد شقيق الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
جانب من استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني جانب من استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019

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