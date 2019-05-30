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وصول القادة العرب لحضور قمم مكة

الأمير خالد الفيصل مستقبلا السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، أثناء وصوله إلى جدة، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة الأمير خالد الفيصل مستقبلا السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، أثناء وصوله إلى جدة، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الأمير خالد الفيصل والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي قدم إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الأمير خالد الفيصل والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي قدم إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أثناء وصوله إلى جدة، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أثناء وصوله إلى جدة، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أثناء وصوله إلى جدة، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أثناء وصوله إلى جدة، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، أثناء زيارته المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، أثناء زيارته المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الأمير خالد الفيصل مستقبلا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الذي قدم إلى جدة لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الأمير خالد الفيصل مستقبلا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الذي قدم إلى جدة لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019
الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين بدوي، أثناء وصوله إلى جدة لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين بدوي، أثناء وصوله إلى جدة لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019

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