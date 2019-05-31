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استقبال خادم الحرمين للزعماء العرب في مكة

الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019

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