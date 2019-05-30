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أبرز مراحل الاستهداف الإيراني للسعودية

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منذ عام 1986 وحتى عام 2016 عشرات الحوادث التي تستهدف السعودية وقف خلفها النظام الإيراني

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