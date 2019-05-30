أبرز مراحل الاستهداف الإيراني للسعودية آخر تحديث: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:13 - GMT 08:13 تارخ النشر: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:10 - GMT 08:10 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أبرز مراحل الاستهداف الإيراني للسعودية PDF اطبع حجم الخط منذ عام 1986 وحتى عام 2016 عشرات الحوادث التي تستهدف السعودية وقف خلفها النظام الإيراني إقرأ أيضاً التوسع.. الثابت الوحيد في السياسة الإيرانية 08:09 GMT إقرأ أيضاً الحوثيون.. قصة الجماعة التي رعتها إيران 08:15 GMT