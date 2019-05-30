التوسع.. الثابت الوحيد في السياسة الإيرانية آخر تحديث: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:09 - GMT 08:09 تارخ النشر: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:05 - GMT 08:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك التوسع.. الثابت الوحيد في السياسة الإيرانية PDF اطبع حجم الخط التدخلات الإيرانية في شؤون دول الإقليم لا تأت من فراغ.. فدستور إيران بعد الثورة لا يكتفي بإجازة هذه التدخلات بل يوجبها إقرأ أيضاً إيران تشعل صيف الخليج 08:04 GMT إقرأ أيضاً أبرز مراحل الاستهداف الإيراني للسعودية 08:13 GMT