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التوسع.. الثابت الوحيد في السياسة الإيرانية

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التدخلات الإيرانية في شؤون دول الإقليم لا تأت من فراغ.. فدستور إيران بعد الثورة لا يكتفي بإجازة هذه التدخلات بل يوجبها

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