إيران: أربعون عاما من الصدام مع المجتمع الدولي آخر تحديث: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:16 - GMT 08:16 تارخ النشر: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:15 - GMT 08:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إيران: أربعون عاما من الصدام مع المجتمع الدولي PDF اطبع حجم الخط التصعيد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والتدخلات في شؤون دول الخليج تثير دوما إدانات من دول الإقليم والمنظمات الدولية إقرأ أيضاً الحوثيون.. قصة الجماعة التي رعتها إيران 08:15 GMT إقرأ أيضاً ماذا فعلت إيران باليمن؟ 10:45 GMT